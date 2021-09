Após arrastão, ex-presidiário invade casa e faz menina refém em Osasco

Um ex-presidiário invadiu uma residência e fez uma menina de 8 anos refém, no bairro Santa Maria, em Osasco, nesta terça-feira (21). Ele encontrou o portão da casa aberto enquanto tentava fugir após fazer um arrastão.

O criminoso havia roubado o celular de uma mulher, que correu para sua casa. Ao saber do ocorrido, o marido da vítima conseguiu rastrear o aparelho e informou a situação para uma equipe da GCM de Osasco, segundo informações do “1° Jornal”, da Band.

Enquanto a equipe fazia patrulhamento em busca do criminoso, ele fez outra vítima, roubando o celular de um homem. Assim que ele foi avistado pela GCM, bateu a moto contra o carro do marido da primeira vítima e iniciou fuga.

O bandido correu para uma residência que estava com a porta aberta. A moradora, que estava dormindo foi surpreendida pelo indivíduo, que rapidamente pegou uma faca e fez a filha dela, de 8 anos, refém.

O pai da criança partiu para cima do bandido e entraram em luta corporal, até que o homem disse que iria se entregar. Ele foi imobilizado assim que a GCM lançou spray de pimenta.

O homem tinha passagem pela polícia e cumpriu pena no presídio de Hortolândia, no interior paulista. Com ele, a polícia apreendeu 11 celulares, a arma de fogo utilizada para render as vítimas nos assaltos e a faca usada para fazer a criança refém.

Os aparelhos celulares apreendidos foram devolvidos às vitimas. Já o ex-presidiário foi detido e encaminhado ao 2° DP de Osasco, onde o caso foi registrado.

(Com informações do “1°Jornal”, da Band)

EM OSASCO// GCM acaba com aglomerações e prende assaltantes