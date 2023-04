Após BBB 23, Sarah Aline é recebida com festa em Osasco: “muito feliz!”

Após deixar o Big Brother Brasil 23 e finalizar a maratona de compromissos nos estúdios da TV Globo, Sarah Aline retornou para Osasco, onde reencontrou a família e amigos e foi recebida com grande festa. “De volta para casa, muito feliz!”, escreveu a psicóloga ao compartilhar várias fotos no Instagram, na noite deste domingo (23).

publicidade

“Sem dúvidas eu estou vivendo um sonho, viver o BBB e o pós BBB tem sido uma das maiores alegrias da minha vida até hoje”, escreveu a osasquense. “Gente, essas são algumas fotinhos que mostram um pouco dos meus sentimentos nesses últimos dias. Espero que gostem, e assim que eu matar a saudade, volto aqui com muitas outras novidades para vocês”, completou.

Sarah Aline aproveitou a publicação também para agradecer ao carinho que tem recebido ao longo de sua trajetória no BBB 23. “Não estou falando só dos meus amigos e familiares, mas sim, dos ‘Saraliners’ que tenho encontrado em todos os lugares”, disse.

publicidade

Nas fotos publicadas, a ex-BBB aparece ao lado de alguns amigos, familiares e mostra que ganhou um bolo personalizado. Na sequência, Sarah comemora o reencontro dançando com amigos.

A osasquense Sarah foi eliminada do BBB 23 no dia 16 de abril, com 58,2% dos votos. Ela disputava a permanência na casa mais vigiada do Brasil com Bruna Griphao e Aline Wirley.