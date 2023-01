Arena Geek: shopping da região tem oficina gratuita de Minecraft e consoles com mais de 3 mil jogos

O universo Geek invadiu o Raposo Shopping, que ganhou uma Arena Geek para agitar o mês das férias escolares. O evento conta com uma programação especial com oficinas de Minecraft e desenvolvimento de jogos 2D, arena de jogos retrô, encontro de cosplays e uma super competição amadora de “Just Dance”. Todas as atividades são comandadas por monitores e acontecem no Piso Raposo até 29 de janeiro, das 13h às 19h.

Durante todos os dias, serão oferecidas oficinas de Minecraft, das 18h às 18h45, e Desenvolvimento de Games 2D, das 15h às 15h45, para crianças de 8 a 12 anos. Para a criançada de 5 a 7 anos, será ofertada uma atividade de linguagem de programação Scratch Jr. e 3.0, que permite aos pequenos criarem as suas próprias estórias e jogos interativos, das 14h às 14h45 e das 17h às 17h45.

As oficinas contarão com a presença de professores e equipamentos da escola de tecnologia e programação Happy, que é referência global no ensino de S.T.E.A.M – Ciências (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering), Artes (Arts) e Matemática (Math). Para garantir a participação é necessário acessar o aplicativo do shopping – disponível para download na Play Store e na Apple Store – e reservar o cupom do horário desejado.

Na Arena de Jogos Retrô serão disponibilizados consoles de PS1, Mame, Atari, GB, Atari, entre outros, com mais de 3 mil jogos, e dentre eles “Street Fighter”, “Mortal Kombat”, “Fatal Fury”, “Tekken””, “The king of Fighter”, “Cadillac Dinosaurs”, que prometem fazer a alegria da criançada. O espaço terá também um Xbox 360 e um Xbox One, ambos com Kinect. Crianças a partir de 6 anos podem participar desse espaço bastando resgatar o cupom no aplicativo.

Para as crianças a partir de 12 anos, o Raposo Shopping realizará um campeonato amador de “Just Dance”, famoso jogo de dança em que os participantes são desafiados a seguirem os movimentos dos dançarinos virtuais. O objetivo é atingir a maior pontuação possível e provar suas habilidades. O campeonato teve início no dia 14. As eliminatórias e classificações ocorreram nos dias 14 e 15, respectivamente já as oitavas de finais acontecerão no dia 21 e 22. As quartas de finais, semifinal e final serão realizadas no dia 29. A premiação será feita em vale-compras, sendo: R$ 1000,00, R$ 750,00 e R$ 500,00, para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Para participar da competição é preciso formar uma dupla e fazer a inscrição pelo telefone 3732-5002 ou pessoalmente no balcão de informações do empreendimento. Ao todo, serão recebidas inscrições para 32 duplas.

E como não poderia faltar, será promovido um encontro de cosplays, no 25 de janeiro, das 10h às 18h. Fãs de games irão tirar suas fantasias do armário e fazer a alegria dos amantes do mundo Geek. No mesmo dia, os primeiros 50 clientes que comparecerem caracterizados no balcão de informações do empreendimento ganharão um par de ingressos para a pista de Kart.

SERVIÇO

Arena Geek

Onde: Piso Raposo do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5)

Quando: até 29 de janeiro, das 13h às 19h

Quanto: gratuito

Classificação: 5 a 12 anos