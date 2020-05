Associação Comercial e Empresarial de Osasco promove live sobre superação da crise

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) realiza, na tarde desta segunda-feira (4), uma live em sua página no Facebook com o tema “A pandemia no varejo – Enfrentando e Superando a Crise”.

Empresários do município vão discutir perspectivas para a reabertura do comércio em geral e estratégias para varejistas superarem a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Vão participar do debate o presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes; o vice-presidente, Marcos Atchabahian, diretor da Village Home Center; o vice-presidente da associação e diretor das Lojas Angela Roberto Nerguisian; e Sergio Azevedo, diretor da entidade, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco e diretor da FAAL Incorporadora.

Publicidade

A live começará às 17h desta segunda-feira (4), na página da ACEO no Facebook.