Homem sem máscara é proibido de embarcar e joga pedra no ônibus em Carapicuíba

Um homem que foi impedido de entrar no ônibus por não usar máscara de proteção, atirou uma pedra no para-brisa do veículo, em Carapicuíba, na manhã desta segunda-feira (4), dia em que o decreto municipal que obriga o uso do item por todos os passageiros de transportes públicos e privados entrou em vigor.

O caso aconteceu em um ônibus da linha 528 (Ariston – Alphaville). “O rapaz subiu no ônibus e o motorista disse que ele teria que desembarcar porque não queria usar a máscara. Detalhe, a máscara estava no bolso dele”, disse um passageiro, que presenciou o ocorrido, à página “Carapicuíba Nua e Crua” no Facebook.

A pedra trincou o para-brisa do ônibus. Não houve feridos. “A foto tirei depois que desci do ônibus (com a autorização do motorista) e apesar de não ter quebrado totalmente o vidro, pode ter certeza que o ônibus será recolhido e aí teremos um a menos hoje. Quem usa essa linha sabe o tanto que ela demora e o quanto esse ônibus fará falta”, lamentou o passageiro.

O decreto municipal, em vigor a partir desta segunda, determina a obrigatoriedade do uso de máscara por todos os usuários do transporte público e privado, como motoristas, cobradores e passageiros, durante todo o trajeto. No entanto, passageiros e motoristas temem mais situações como esta.

“Hoje foi uma pedra e se o mesmo tivesse armado, sem dúvidas, seria uma tiro porque não percebe que o motorista está apenas cumprindo ordens”, escreveu uma mulher. “Se entrar um louco pode até machucar o motorista ou cobrador, com raiva por causa da máscara. Como a doença está aí e mata, usar máscara é obrigação de todos”, escreveu outro internauta.

“A máscara deveria estar no rosto e não no bolso, mas enfim… O que preocupa é que os motoristas não têm muito respaldo quando precisa confrontar um usuário. É muita ignorância”, disse uma mulher.