Associação de Supermercados doa 500 cartões alimentação de R$ 100 a famílias carentes de Osasco

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) doou 500 cartões alimentação com saldo no valor de R$ 100 cada para o Fundo Social de Solidariedade de Osasco distribuir a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas do município.

A entrega das doações, que totalizam R$ 50 mil, foi feita esta semana, por dirigentes da APAS, ao prefeito Rogério Lins (Podemos) e à primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins. O vereador Délbio Teruel (DEM), ligado ao setor de supermercados, intermediou a ação social.

Os cartões terão validade de três meses. Cada cartão com saldo de R$ 100,00 já está pronto para uso. Dentro de cada envelope vem uma senha pessoal e intransferível. É só passar no caixa do estabelecimento de preferência.

O cartão, das bandeiras Sodexo, Alelo e Ticket Alimentação, parceiras da ação, é aceito em toda a rede de supermercados do Brasil para a aquisição de itens de necessidade básica, como alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza. “Essa iniciativa visa levar dignidade e autonomia de compra para famílias, que podem escolher seus produtos e marcas”, declarou o gerente de Relações Institucionais da APAS, Rodrigo Marinheiro.

Desde o início da campanha, em 21 de abril, mais de R$ 10 milhões em cartões alimentação foram doados pela APAS a municípios do estado, segundo a associação.

Após assinar o termo de doação, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Osasco, Aline Lins, agradeceu a colaboração da APAS e parabenizou a entidade pela iniciativa.