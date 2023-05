Atleta de Osasco participa de provas de motocross no interior paulista

O atleta de motocross Rodolpho Moraes, de 25 anos, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participou da 3ª e 4ª etapas do Campeonato Paulista de Motocross em Cesário Lange, no interior paulista. A competição foi realizada entre os dias 29 de abril e 1º de maio.

No primeiro dia foi campeão na categoria “Motos Nacionais”. Ele largou na primeira colocação e se manteve até a bandeirada final. “Na categoria Motos Importadas” também chegou em primeiro lugar.

Já no domingo (30), participou de três provas na categoria Mx1 (motos de 450 cilindradas), MXN Gold (principal das categorias nacionais) e Mx Gold (principal das categorias importadas). Na Mx1 e MxN Gold conquistou a 2ª colocação e na Mx Gold terminou em primeiro.

No dia 1º, participou novamente de três categorias: na Mx1, a largada não foi muito boa, porém o piloto assumi a primeira colocação já na primeira volta e assim se manteve até o final. Já na MxN Gold, a briga pela segunda colocação se manteve até que teve problema na corrente da moto a poucos metros da bandeirada final. Ele empurrou a moto até a linha de chegada e terminou na 5ª colocação.

Na última disputa, a Mx Gold, também teve problemas mecânicos, mas se recuperou e terminou em primeiro.