Atletas osasquenses participam do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

A equipe osasquense de ginástica rítmica participou do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto e Infantil em São Caetano do Sul. A competição, realizada entre os dias 14 e 21 de agosto, foi chancelada pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).

Gabriela Silva e Viviane Oda representaram Osasco na competição, acompanhadas das técnicas Maria Carolina e Maria da Conceição. Gabriela ficou na décima sétima colocação no individual geral na categoria nível 1, resultado que a deixou de fora das finais da competição.

Já Viviane Oda ficou em quinto lugar no individual geral nível 1, e conseguiu chegar nas finais de todos os aparelhos, ficando com a quarta colocação na fita; a quinta no arco e na bola, e sétima nas maças. Os resultados mantêm Viviane na elite da modalidade no país e segue monitorada de perto pela CBG para futuras competições.

A ginasta Maria Clara Fernandes marcou presença no evento, mas acabou cortada por lesão. Todas as atletas participantes são contempladas pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“A ginástica osasquense sempre rendeu bons resultados para a cidade. Nos últimos anos tem figurado com destaque nos grandes torneios da modalidade. Agradeço a equipe técnica da ginástica rítmica pelo suporte dado as atletas”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.