Baile do Simonal chega a Osasco dia 29

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso apresenta no dia 29 de junho, às 20h30, o show Baile do Simonal, oferecido pelo SESC Osasco. Os ingressos já estão à venda.

No Baile do Simonal, a apresentação é pensada como uma verdadeira festa, com banda completa e versões cheias de suingue de faixas como A Tonga da Mironga do Kabuletê, Mustang Cor de Sangue, Nem Vem que Não Tem e Pais Tropical, de Joge Ben Jor.

Os ingressos podem ser adquridos na Rede Sesc e do app do Sesc.

O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18.