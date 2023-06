Rede de cuidadores de pessoas Acuidar abre unidade em Barueri

A rede de cuidadores de pessoas Acuidar inaugurou sua primeira unidade em Barueri. O casal Wellington Duarte, 41, e Élida Sant”Anna, 43, são os responsáveis pela franquia.

publicidade

O casal conheceu a franqueadora através de buscas no Google e, devido ao retorno positivo oferecido pela marca, o investimento foi feito. “Nos tornamos franqueados pela projeção nacional da empresa e, com isso, a confiabilidade no suporte da franquia”, conta Wellington.

A Acuidar entrou para o mercado de franquias em 2020 e, em menos de três anos, já conta com mais de 80 unidades espalhadas pelo território nacional. Entre os diferenciais da marca estão a quantidade de vantagens oferecidas, com modelo de negócios enxuto, preço acessível, baixo investimento com possibilidade de alto faturamento e alta demanda de procura, já que se encaixa na categoria de negócios mais procurados – serviços, saúde e bem-estar.

publicidade

A presença do principal grupo de atendimento da franqueadora tornou a região atrativa para o casal que mora em Barueri. Além de almejar abrir outras unidades, eles esperam que o faturamento no primeiro ano seja superior a R$ 300 mil, também colocando o local como referência no setor.