Banda Mantiqueira e Fabiana Cozza se apresentam nesta quinta-feira (21) no Teatro Municipal de Osasco

Banda Mantiqueira e Fabiana Cozza se apresentam nesta quinta-feira (21) no Teatro...

Em atividade há mais de 30 anos, a Banda Mantiqueira – indicada ao Grammy na categoria Best Latin Jazz – se apresenta no palco do Teatro Municipal de Osasco nesta quinta-feira (21) tendo como convidada a cantora Fabiana Cozza.

No show, que começa às 20h30, o grupo apresentará um repertório que traz a diversidade de sons e estilos musicais, misturados com a nossa brasilidade musical.

Os ingressos estão disponíveis na Rede Sesc ou pelo app Sesc. sescsp.org.br/osasco.

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco.