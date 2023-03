Barueri abre agendamento para castração de cães e gatos nesta quarta (8)

Será aberto nesta quarta-feira (8) o agendamento para castração de cães e gatos, promovido pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad) de Barueri. Desta vez, serão disponibilizadas 230 vagas, sendo: 80 para caninos fêmeas, 50 caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 40 para felinos machos.

publicidade

O agendamento deve ser realizado exclusivamente pela Internet, no site de serviços da Prefeitura, e será fechado assim que o limite de vagas for atingido.

O tutor ficará sabendo sobre o dia, horário, local e procedimentos para cirurgia no momento da marcação. É importante ler atentamente as as orientações pré-operatórias expostas na Ficha de Agendamento, que deverá ser impressa, preenchida e entregue no dia da cirurgia.

publicidade

Para agendar é preciso ter o Registro Geral Animal (que pode ser feito on-line gratuitamente aqui) vinculado ao CPF e a um endereço de e-mail válido do tutor. Podem ser castrados cães e gatos em bom estado de saúde e com o mínimo de 7 meses de vida e o máximo de 7 anos de idade. Fêmeas com prenhez não serão castradas.