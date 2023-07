Barueri abre inscrições para 1º Festival de Teatro Profissionalizante

Estão abertas, até 5 de agosto, as inscrições para o 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri.

publicidade

Segundo a Secretaria de Cultura da cidade, o evento será uma oportunidade para as escolas de ensino técnico de teatro de todo o estado de São Paulo mostrarem o trabalho por elas desenvolvido.

Além disso, o objetivo do festival é ser uma vitrine para novos talentos e uma oportunidade de realizar aulas especiais e oficinas com grandes nomes do teatro

publicidade

O festival será dividido em duas categorias de apresentações: mostra competitiva e mostra alternativa, em que os grupos terão um espaço para mostrar seu trabalho, pesquisas e experimentações.

O evento terá premiação em dinheiro para as peças da Mostra Competitiva, que terá as seguintes modalidades:

publicidade

5 melhores espetáculos;

Melhor direção;

Melhor atriz;

Melhor ator;

Melhor figurino;

Melhor cenografia;

Menção honrosa.

O Festival de Teatro Profissionalizante Barueri será de 16 a 22 de setembro, na Praça das Artes.

Mais informações e inscrições pelo site FestivaldeTeatroBarueri.