Barueri anuncia Festa da Cultura Brasileira na Praça das Artes

A Secretaria de Cultura de Barueri realiza nos dias 26 e 27 de agosto, das 13h às 20h, a Festa da Cultura Brasileira. Será um final de semana de apresentações regionais brasileiras como reisado, catira, congado, carimbó, ente outras danças típicas, com entrada gratuita na Praça das Artes. Além disso, haverá brinquedos infláveis para a criançada e praça de alimentação.

A abertura será no sábado (26) com o poeta Bráulio Bessa às 13h, e o encerramento será no domingo (27) com Derico e Quinteto, às 19h.

Para a apresentação de Derico, a retirada de ingressos gratuitos é no site Bilheteria Express.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri.