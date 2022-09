Barueri fica acima da média nacional no Ideb

Segundo os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2021), divulgados na sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Barueri superou a média nacional no quesito que mediu a aprendizagem dos estudantes do 1º ao 5º ano. A cidade obteve a nota 6.4, enquanto a média nacional foi de 5.8. A capital São Paulo ficou com a nota 5.7.

Já no quesito aprendizagem dos alunos do 6º ao 9º ano, Barueri obteve a nota 5.7, a maior entre todas as cidades da região oeste.

A cidade destaca que no período da pandemia, disponibilizou chromebooks para os estudantes, além de internet e cestas básicas para as famílias de alunos mais carentes. Também implementou aulas de reforço em todas as escolas da rede.

De acordo com o secretário de Educação, Celso Furlan, em todos os dias do ano uma grande força-tarefa envolvendo toda a equipe da Educação trabalha para oferecer o melhor a cada aluno. “Com a sensibilidade da administração municipal, os investimentos no setor da educação não param. Temos a felicidade de também contar com o empenho dos professores da nossa rede, que são extraordinários. Saber que superamos a média nacional, apesar da pandemia, só nos dá mais forças para seguir o trabalho”, disse.

Indicadores da Região (Rede Municipal)

O Ideb é o indicador criado em 2007, depois que a Prova Brasil passou a ser censitária para o ensino fundamental, ou seja, aplicada em todas as escolas do país. O Índice mede a qualidade do ensino das escolas individualmente, das redes de ensino (municipal, estadual, privada), dos municípios, do estado e do Brasil, em suas três etapas: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

O Ideb é calculado e divulgado a cada dois anos, sempre em anos pares, mas com dados do ano anterior. Por isso temos resultados apenas dos anos ímpares. A última prova foi aplicada em 2021, e a anterior, em 2019.

Veja como ficaram os indicadores no ensino fundamental nas cidades da região:

1º ao 5º ano

Barueri – 6.5

Osasco – 5.9

Carapicuíba – 5.7

Santana de Parnaíba – 6.1

Itapevi – 5.6

Jandira – 5.6

São Paulo – 5.1

6º ao 9º ano

Barueri – 5.7

Osasco – 5.0

Carapicuíba – 5.0

Santana de Parnaíba – 5.3

Jandira – 5.0

Itapevi – 4.9

São Paulo – 5.1