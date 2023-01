Barueri realiza Semana de Visibilidade Trans com roda de conversa e mais atividades a partir desta quinta

Barueri realiza Semana de Visibilidade Trans com roda de conversa e mais...

Para celebrar o Dia da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro, a Secretaria da Mulher de Barueri preparou uma programação especial: a Semana da Visibilidade Trans. A partir desta quinta-feira (26) serão realizadas diversas atividades com o objetivo de fomentar o debate sobre diversidade sexual e os desafios que a comunidade trans enfrenta diariamente.

“Trans” é o termo abreviado de “transgênero”, indivíduo que não se identifica com o gênero atribuído a ele no nascimento (masculino ou feminino), mas o conceito é muito mais amplo. Um dos pontos a serem discutidos é sobre a violência sofrida por esse público e como Barueri realiza práticas cotidianas de promoção e inclusão desse público.

Acolhimento em Barueri

A Rede Mulher já oferece acolhimento e atendimento à população LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais, Não-binário e mais) por meio de equipe técnica composta por uma assistente social e um psicólogo.

Os atendimentos se intensificaram de maneira mais sistêmica em 2022 com o acompanhamento psicossocial funcionando como porta de entrada e realizando diversos encaminhamentos para os serviços do município quando necessário.

A secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza, explica que a preocupação da pasta é garantir os direitos da população LGBTQIAPN+ e o acesso às políticas públicas. “A finalidade é dar cada vez mais visibilidade na urgência de combater o preconceito e trazer informações sobre os direitos do público LGBTQIAPN+”, frisa.

Confira a programação completa da Semana de Visibilidade Trans em Barueri:

26/01 – às 14h, Roda de Conversa com os usuários do serviço sobre Identidade, afeto e representatividade na Secretaria da Mulher. Aberto ao público em geral;

27/01 – das 8h às 14h, Roda de Conversa com os usuários do Grupo de Apoio de Integração Social Barueri (GAISB) para discussão do tema “Respeitar e Acolher” na Secretaria da Mulher. Aberto ao público em geral;

28/01 – às 10h, Atividade na Comunidade Feminina e Movimento, uma parceria com o Instituto Conecta na divulgação da Coordenadoria e atendimento e orientação às pessoas LGBTQIAPN+ na Secretaria da Mulher. Aberto ao público em geral;

30/01 – das 10h às 14h, Encontro entre os profissionais da Secretaria da Mulher e a Rede de Atendimento para discussão do tema “Os Processos de TRANS-Formar o Saber” na Secretaria da Mulher, com a palestrante Jennifer Bittencourt, assistente na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da subseção OAB Cotia. Aberto ao público em geral;

31/01 – às 9h, Roda de Conversa com profissionais da Saúde para discussão do tema “Respeitar e Acolher” na Secretaria da Mulher. Evento será fechado aos profissionais da área;