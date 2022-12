Barueri recebe oficinas gratuitas de marcenaria neste sábado (3)

A Escola da Marcenaria, uma iniciativa da entidade sem fins lucrativos Leo Social, oferece neste sábado (3) oficinas gratuitas de Tangram, Suporte para Notebook e Acessórios de Madeira de Reuso, em Barueri.

publicidade

As atividades serão promovidas durante o 1º Festival de Invenção e Criatividade Barueri – FIEB, que ocorre das 9h às 17h, no ITB Prof.ª Maria Theodora Pedreira de Freitas, em Alphaville.

Durante a Oficina de Tangram, os alunos terão a oportunidade de produzir objetos e animais em formato geométrico a partir de peças de madeira. A aula inclui montagem, colagem e pintura.

publicidade

Com peças de madeira recortadas, na Oficina Suporte para Notebook os participantes vão montar um suporte personalizável com operações de marcação, colagem, parafusamento, furação, cavilhamento, corte, acabamento com lixa, além de pintura com corante alimentício seguido de cobertura com óleo mineral.

Já na Oficina de Acessórios de Madeira de Reuso, será possível desenvolver biojóias com a combinação de peças de madeira maciça com folhas de madeira, explorando a variedade de cores e texturas encontradas em algumas espécies de árvores nacionais. As peças serão produzidas usando ferramentas manuais de pequeno porte por meio de técnicas básicas de marchetaria combinadas com joalheria.

publicidade

O 1º Festival de Invenção e Criatividade Barueri – FIEB busca celebrar a educação brasileira com atividades inventivas, colaborativas e “mão na massa”. No evento, crianças e jovens, junto com seus familiares e educadores, poderão explorar materiais e tecnologias high e low tech ao participar de atividades e aprender de forma estimulante e descontraída.

Para participar, os interessados só precisam comparecer à Avenida Andrômeda, nº 500, Alphaville Empresarial, em Barueri (SP).

SERVIÇO

Oficinas gratuitas de marcenaria em Barueri

Quando: sábado, 03/12, das 9h às 17h

Onde: 1º Festival de Invenção e Criatividade Barueri (Avenida Andrômeda, nº 500, Alphaville Empresarial)