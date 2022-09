Barueri se destaca no 16º Fórum Brasileiro de Segurança Pública

A cidade de Barueri foi destaque com a apresentação de dois trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS) na 16ª edição do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Apresentação foi realizada na segunda-feira (5).

publicidade

Os trabalhos apresentados foram o Programa Vizinhança em Guarda, realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM), e a Diretoria Pró-Vida, de apoio aos servidores das Secretarias de Segurança e da de Mobilidade Urbana (Semurb). Barueri foi o único município da Grande São Paulo que teve trabalhos selecionados pelo Fórum.

O Programa Vizinhança em Guarda, criado em maio deste ano, conta com cinco grupos em um total de 200 cidadãos que participam ativamente levando à GCM de Barueri informações sobre a segurança do bairro onde o programa está inserido.

publicidade

Já a Diretoria Pró-Vida foi instituída na reconfiguração da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social, também neste ano, com o objetivo de promover saúde, bem-estar e qualidade de vida, provendo um olhar biopsicossocial dos servidores da SSUDS, além dos integrantes da Semurb.