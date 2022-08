Barueri terá show gratuito de Guilherme Arantes no Dia dos Pais

A cidade de Barueri recebe no próximo domingo (14) um show gratuito do cantor e compositor Guilherme Arantes em homenagem ao Dia dos Pais. Evento será realizado no Parque Municipal Dom José, às 11h.

A apresentação, que também celebra seus 46 anos de carreira, vai misturar as canções do novo álbum e grandes sucessos do artista. Em sua coleção estão “Planeta Água”, “Amanhã”, “Cheia de Charme”, “Meu Mundo e Nada Mais”, “Lindo Balão Azul”, “Deixa Chover”, “Lance Legal”, “Pedacinhos” e “Brincar de Viver”.

Durante a pandemia, Guilherme morou em Ávila, cidade medieval na Espanha. Estudou orquestração e música barroca, que influenciou o novo álbum “A Desordem dos Templários” (2021).

SERVIÇO

Cultura no Parque – Show de Guilherme Arantes

Quando: Domingo, 14/08, às 11h

Onde: Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Paraíso)

Entrada gratuita