Batalha de Assadores: Embu das Artes recebe festival de churrasco neste fim de semana

Sucesso por onde passa, o Burning Fest – Batalha de Assadores chega a Embu das Artes nesta sexta-feira (31) e vai até domingo (2), das 12h às 22h. A entrada é gratuita e o público paga apenas o que consumir.

Durante os três dias de evento, assadores vão preparar churrasco, parrila, costela de chão, torresmo, além de hambúrguer e muito mais. Também haverá churros, sorvete e crepes. Grandes cervejarias levarão ainda seus chopps artesanais.

A Batalha dos Assadores em Embu das Artes contará também com música ao vivo e espaço para as crianças brincarem. O evento é petfriendly, ou seja, os bichinhos de estimação poderão aproveitar o rolê junto com seus tutores.

SERVIÇO

Burning Fest – Batalha de Assadores em Embu das Artes

Quando: dias 31 de março, 1 e 2 de aberil, das 12h às 22h

Onde: Parque Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390 (km 282 da Rodovia Regis Bittencourt)

Entrada gratuita