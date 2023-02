BBB 23: “O Guimê tá doidão”, dispara Lexa ao ver curtição do marido na festa do líder

A Festa do Líder, no BBB 23, varou a madrugada desta quinta (2), e o funkeiro osasquense MC Guimê curtiu tanto que despertou a atenção da esposa, Lexa. “O Guimê tá doidão”, disparou a cantora, no Twitter.

Comemorando a liderança de Cara de Sapato, Guimê dançou, pulou, falou coisa com coisa e mostrou que se divertiu muito. Do lado de fora da casa, Lexa, que sempre acompanha tudo, ficou de olho. “O que colocaram na bebida do meu marido?”, escreveu Lexa ao compartilhar um vídeo em que Guimê conversa com Domitila, sua adversária no jogo.

Kkkk @chicobarney oq colocaram na bebida do meu marido? 😂😂😂 pic.twitter.com/qdzxtgVgkz — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 2, 2023

Lexa contou ainda que fora do BBB 23, quando está se divertindo entre amigos, o marido tem a mesma energia.

As dancinhas de Guimê também foram motivo de risos para Lexa, que foi questionada sobre o que achava do gingado do maridão. “Alguém do casal precisa saber dançar”, brincou a rainha de bateria e musa do funk.