Black Friday no Shopping Granja Vianna tem até 70% de desconto

A Black Friday no Shopping Granja Vianna, em Cotia, está repleta de promoções e descontos que vão até 70%. Os produtos em oferta ficam expostos em araras na entrada das lojas e estão disponíveis também na Loja Virtual do empreendimento até domingo (27).

A Hering e as Óticas Carol oferecem descontos de 70% para quem pretende renovar o guarda-roupa, trocar os óculos de grau ou escolher o modelo de sol para o verão. A Espaço Laser também garante os melhores tratamentos estéticos e a depilação com preços reduzidos em 60%.

A Samsung participa com descontos de 50% em smartphones, tabletes, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Os apaixonados por moda não podem perder a oportunidade de adquirir os sapatos e bolsas da Arezzo com desconto ou aproveitar para comprar joias na Vivara e na Pandora, que estão pela metade do preço em produtos selecionados. A C&A também vai oferecer até 60% de descontos em ofertas imperdíveis.

Para aproveitar os descontos com compras on-line, basta acessar a loja virtual do shopping center – www.shoppinggranjavianna.com.br/vitrine.php. O Shopping Granja Vianna abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.