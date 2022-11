Arena Barueri recebe Jogo das Estrelas do futebol feminino neste sábado (26)

Neste sábado (26), a Arena Barueri recebe o Jogo das Estrelas “Todas em Campo”, partida que reunirá as estrelas do futebol feminino no campo do Jardim Belval.

O público poderá ver de perto 29 craques que brilharam nos Brasileirões A1 e A2, eleitas por votação popular, divididas em dois times, comandados pelas lendas Pretinha e Roseli.

A entrada será 1kg de alimento não perecível, trocado pelo ingresso nas bilheterias do estádio.

O evento será realizado às 16h, com abertura dos portões 14h30. A Arena Barueri fica na Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval.