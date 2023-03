Cacau Show inaugura loja com cafeteria integrada em Osasco nesta quarta (1º)

A Cacau Show abre as portas de sua nova loja, no Osasco Plaza Shopping, nesta quarta-feira (1º). Com 108 m², a unidade tem o conceito Super Store, que conta com cafeteria integrada, além de diversos produtos.

A nova franquia da marca, que está sediada em Itapevi, tem no cardápio uma variedade de bebidas quentes, como cafés, cappuccino, chocolate quente com adicionais, Latte Machiatto, entre outros. Já as bebidas frias incluem Iced Coffee Chocolate 300ml, Iced Coffee Morango 300ml, laCreme Branco On Ice, laCreme On Ice, Milk Shake Chocolate 300ml, Trufaccino 500ml sem Café e Trufaccino com Café 500ml.

O cardápio da loja tem ainda uma linha de mousse com sabores variados: brownie com gelato, Choco Cup com adicionais, Cookie Baunilha/Chocolate, Torta Chocolate/Holandesa completa e fatia, Fondue completo, Fondue frutas 160g, Fondue delivery 160g, Grand Gateau Cacau Show, Morango Ganache Branco Siciliano e Waffle original ou com complementos.

Além das opções acima ainda tem a linha de Gelatos para refrescar o verão que está chegando, as opções de chocolate a granel da marca e complementando salgados.

A Super Store da Cacau Show está localizada no Osasco Plaza Shopping, (Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo nº 81, Loja 240).