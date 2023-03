Caedu inaugura segunda loja em Barueri na próxima semana

A rede Caedu, focada em moda acessível para toda a família, abre as portas da sua segunda loja na cidade de Barueri no dia 29 de março, próxima quarta-feira. A nova unidade ficará dentro do Parque Shopping Barueri e faz parte do projeto de expansão da varejista para o ano de 2023.

A inauguração contará com pipoca e cosplay de alguns personagens da Warner Bros. Já no dia 1º de abril, além de pipoca, os clientes contarão com atrações como DJ, roleta de prêmios, e carrinho de algodão doce. Neste dia, os clientes terão 15% de cashback em compras realizadas com o cartão da marca.

Além desta segunda loja em Barueri, a Caedu abre neste mês outras duas unidades também em São Paulo, nas cidades de Limeira e Araraquara. A expectativa é receber neste primeiro mês mais de 79 mil visitantes nas três novas lojas.

Atualmente, são quase 70 lojas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Na região, a Caedu tem unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Itapevi.

Quem passa pela Caedu encontra diversas opções de produtos de moda feminina, masculina, infantil, lingerie, calçados e acessórios.

SERVIÇO

Inauguração Caedu Barueri

Quando: 29/03

Onde: Parque Shopping Barueri (Rua Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia, Barueri)