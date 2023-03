Rodrigo Marques, de “A Culpa é do Cabral”, se apresenta em Barueri nesta sexta-feira (17)

Rodrigo Marques, de “A Culpa é do Cabral”, se apresenta em Barueri...

O humorista Rodrigo Marques, um dos apresentadores do “A Culpa é do Cabral”, apresenta seu show “Paz de Darwin” nesta sexta-feira (17), às 21h, no Centro de Eventos de Barueri.

No solo, o recifense fala sobre o preconceito que sofreu por ser ateu ao longo de sua vida e sobre o processo de desconstrução quanto à monogamia.

Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, sua marca registrada, Rodrigo fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.

Os ingressos para Centro de Eventos de Barueri estão a venda no site Bilheteria Express.