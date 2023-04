Câmara de Cotia aprova entrega de Título de Cidadão para Eduardo Bolsonaro e Gil Diniz

A Câmara de Cotia aprovou projeto de autoria do vereador Johny Santos (PMN) que concede Título de Cidadão Cotiano ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Na mesma sessão, realizada no dia 18, o vereador conseguiu ver aprovado outro Título de Cidadão, mas para o deputado estadual Gil Diniz (PL).

Segundo o vereador, ambos merecem tal homenagem porque sempre tiveram compromisso com a cidade.

Sobre Eduardo, o vereador anexou ao projeto todas as referências sobre o deputado existentes na Wikipedia, até as controversas, e no final justificou na mensagem aos vereadores, que o parlamentar sempre esteve “atuando em prol da cidade”.

O titulo de Eduardo Bolsonaro foi aprovado por 13 votos (os vereadores Sandrinho e Dr. Castor não votaram) e o de Gil Diniz ganhou voto favorável de 12 vereadores (Sandrinho, Pedinha e Dr. Castor se abstiveram).

Ainda será marcada a data para a entrega das honrarias.