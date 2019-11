Câmara de Osasco emite nota de pesar pela morte de Reinaldo, O Príncipe do Pagode

A Câmara de Osasco emitiu nota de pesar pela morte do cantor Reinaldo, conhecido como “O Príncipe do Pagode”, que morreu na madrugada desta segunda-feira (18), aos 65 anos, vítima de um câncer.

O artista, que estava morando em Osasco, será enterrado na tarde de hoje no cemitério do Bela Vista.

“O cantor foi um dos mais importantes representantes do pagode na cidade de Osasco, onde morou por muitos anos e constituiu família”, diz a nota da Câmara Municipal.

Leia a íntegra da nota de pesar da Câmara Municipal de Osasco sobre a morte de Reinaldo:

“É com grande pesar que Câmara Municipal de Osasco recebeu a notícia do falecimento do cantor Reinaldo, o ‘Príncipe do Pagode’, no início desta segunda-feira (18). O artista estava morando em Osasco e tratava um câncer há quatro anos.

Nascido no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Reinaldo Gonçalves Zacarias trabalhou como bancário até o início da década de 1980, quando largou a carreira para se dedicar à música.

O cantor foi um dos mais importantes representantes do pagode na cidade de Osasco, onde morou por muitos anos e constituiu família. Entre os maiores sucessos do cantor está a música ‘Retrato Cantado de um Amor’.

Em julho deste ano, Reinaldo já apresentava saúde debilitada, chegando a sair carregado depois de passar mal durante uma apresentação realizada no Rio de Janeiro.

Os colaboradores da Câmara Municipal de Osasco, prestam suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Velório

A despedida do ‘Príncipe do Pagode’ está sendo no velório do cemitério Bela Vista, em Osasco. O enterro será realizado às 17h”.