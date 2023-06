Camila Brait confirma retorno ao Osasco Vôlei para temporada 2023/24

Após dar à luz ao segundo filho e passar a temporada passada como embaixadora do clube, a líbero Camila Brait vai reassumir a posição como titular do Osasco Vôlei para a temporada 2023/2024.

Com 15 anos de história no time, a atleta é o primeiro nome confirmado para a próxima temporada.

“Estou muito feliz por estar de volta. Embora tenha realizado o sonho de ser mãe de dois filhos, confesso que senti falta disso tudo. Estava com muita saudade dessa rotina com a comissão técnica e as meninas do time. Estou parecendo uma jogadora novata que nunca jogou como profissional, de tanta empolgação e vontade de retornar à quadra dessa equipe que eu tanto amo”, comenta Brait.

A ligação de Camila Brait com a equipe e a cidade vem de longa data.

“Tenho muito a agradecer à cidade de Osasco, que me acolheu, ao clube e especialmente ao Luizomar. Ele me conhece desde os 15 anos, das seleções de base. Depois, quando eu tinha 19, ele me chamou para jogar aqui. E aqui eu sou feliz. E aqui eu vou ficar”, completa.

“Ela é totalmente identificada com o nosso projeto, à cidade e à torcida. Chegou aqui como uma menina, se tornou mulher e mãe de dois filhos. Retorna mais madura e pronta para reassumir seu lugar, pois a qualidade como atleta segue intacta. Ela é uma jogadora fora de série, domina o fundo de quadra e vai nos ajudar, como sempre, a lutar por títulos em mais uma temporada. Tenho certeza que ela tem muito ainda a fazer pela equipe de Osasco e pelo voleibol brasileiro”, afirma o técnico Luizomar de Moura.