Candidato à presidência, Alvaro Dias quer Sérgio Moro como ministro da Justiça

Ao oficializar sua candidatura à presidência pelo Podemos, neste sábado (4), Alvaro Dias afirmou quer Sérgio Moro como ministro da Justiça.

Publicidade

O nome do juiz foi anunciado pelo presidenciável na Convenção Nacional do Podemos, na sede do Paraná Futebol Clube. Além de Moro, Alvaro também anunciou a ‘convocação’ de mais três importantes juristas para a tarefa de ‘refundar a República: Miguel Reali Junior, Modesto Carvalhosa e René Dotti.

“Eu quero afirmar e assumir aqui o nosso compromisso na defesa intransigente da Operação Lava Jato para continuar colocando na cadeia os ladrões da corrupção que assaltaram os cofres públicos”, declarou o candidato à presidência.

“Vou convidar para ministro da Justiça o juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro é o ícone da nova Justiça, símbolo de esperança do nosso povo”, emendou, em evento ao lado da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos.