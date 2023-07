Cantor surpreendido por Simone em feira se emociona ao lembrar do encontro

O cantor paraibano João Reys, de 35 anos, não conteve a emoção ao lembrar do dia em que foi surpreendido por Simone Mendes enquanto cantava em uma feira dentro de um condomínio. A história que viralizou na Internet foi exibida no “Domingo Espetacular”, da Record TV, no domingo (16).

O encontro aconteceu no dia 6 de julho e foi registrado por Simone, moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, nos Stories do Instagram.

João soltou todo o vozeirão ao cantar “Erro Gostoso”, primeiro sucesso da carreira solo de Simone, e chamou a atenção da artista. “Tem um cara tocando a minha moda e nem sabe que eu ‘tô’ aqui. Vou lá dar um oi pra ele. Vixe, estourou! Arrasou”, comentou a cantora, na sequência de vídeos.

O paraibano lembra emocionado do momento que marcou sua vida. “Eu não consegui mais tocar. Ela me viu muito nervoso, parou de gravar e me perguntou se poderia me dar um abraço. Falou também umas palavras mágicas: ‘nós nos vemos nos palcos da vida’”, afirmou o cantor na reportagem do “Domingo Espetacular”.

Depois que a sertaneja compartilhou o momento nos Stories, João passou de 8 mil para 31 mil seguidores.

Vida simples em busca dos sonhos

A paixão pela música acompanha João Reys desde pequeno. Ele deixou João Pessoa para morar em São Paulo há dois anos. Atualmente, mora de aluguel em uma residência simples na cidade de Osasco e trabalha cantando em bares e feiras restritas realizadas em condomínios de alto padrão.

“Foi muito emocionante ver a luta diária dele em busca do sonho. […] E é sobre isso, sobre o amor, é sobre dar a mão para o próximo, é sobre dar um conselho para não desistir, continuar lutando. Fico feliz por ter tido o presente de ter conhecido ele”, finalizou a artista.

Assista a reportagem completa: