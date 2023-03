Carapicuíba abre 200 vagas em aulas de hidroginástica para pessoas acima dos 60 anos

A secretaria de Assistência Social de Carapicuíba está com 200 vagas abertas em aulas de hidroginástica para pessoas com 60 anos ou mais.

As aulas serão ministradas toda sexta-feira, na piscina coberta e aquecida do CEEAC Planalto, com duração de uma hora.

As inscrições começam nesta terça-feira (21) e devem ser feitas no Centro de Convivência do Idoso, que fica no Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40), das 9h às 16h.

Para realizar a matrícula nas aulas de hidroginástica a pessoa deve levar as cópias e originais de RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4 e atestado médico.