Casa do Trabalhador de Barueri reúne vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

Casa do Trabalhador de Barueri reúne vagas de emprego com salários de...

Nesta semana, a Casa do Trabalhador de Barueri reúne 15 vagas de emprego em diversas funções. A maioria das oportunidades exige o ensino médio completo.

publicidade

Há vagas para os cargos de: auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente administrativo, jardineiro, mecânico de automóvel, motorista de caminhão guindaste, operador de vendas (lojas), supervisor administrativo, supervisor de telemarketing e atendimento, vendedor interno, auxiliar de limpeza, controlador de acesso e serralheiro.

Os salários variam entre R$ 1.300 e R$ 3 mil, de acordo com a função. Além disso, para a maioria das oportunidades são oferecidos benefícios como vale transporte e vale refeição, entre outros.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os candidatos devem fazer o cadastro no portal Emprega Brasil para concorrer às vagas ou ir pessoalmente à Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro, em Barueri).

A busca por vagas também pode ser feita pelo aplicativo Sine Fácil, mas para ativá-lo é necessário obter um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador por meio do atendimento presencial. Uma vez ativado, o aplicativo pode ser usado em todas as vagas anunciadas.

publicidade

As datas de entrevista ou de envio de currículo são expostas na carta de encaminhamento, disponibilizada pelo sistema. Importante: as cartas são limitadas.