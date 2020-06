Carapicuíba faz testes rápidos em pessoas que moram com infectados por Covid-19

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, passou a realizar testes rápidos em todos os familiares que moram com pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) no município.

As equipes que trabalham na ação intitulada pela administração municipal como “Bloqueio de Contágio” também orientam a vizinhança sobre as precauções no combate à disseminação da doença, como o uso de máscara.

Cada equipe do Bloqueio de Contágio é formada por cerca de 10 profissionais capacitados. Em menos de um mês, mais de 80 ruas foram atendidas pela iniciativa. Além das testagens e orientações, os agentes distribuem máscaras de proteção facial, e as ruas recebem desinfecção.

“Essa ação é de extrema importância para conter a circulação do vírus. Somente com a orientação, conscientização e prevenção, conseguiremos vencer esse inimigo invisível. É preciso a ajuda de todos nessa luta” destacou o perfeito Marcos Neves.

Outra medida de proteção aos familiares de casos confirmados com coronavírus é a criação do Centro de Acolhimento e Apoio ao Isolamento Social, que fica na Aldeia. O equipamento recebe pessoas assintomáticas e com sintomas leves de Covid-19, que não conseguem fazer o isolamento social em casa, o que evita o risco da transmissão do vírus para familiares.

Carapicuíba tem 80 mortes por Covid-19

O número de mortes confirmadas do novo coronavírus (covid-19) em Carapicuíba chegou a 80 nesta terça-feira (2). A cidade tem 1.110 casos confirmados da doença, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura.

Outros 474 casos suspeitos e 21 óbitos suspeitos aguardam o resultado do exame que comprove ou não a doença.