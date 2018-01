Carapicuíba oferece aulas gratuitas de tênis para crianças e jovens

A prefeitura de Carapicuíba abriu, no final de janeiro, aulas gratuitas de tênis para crianças e jovens de 7 a 18 anos. Serão 200 vagas, e as aulas serão ministradas fora do horário escolar.

O aluno aprenderá regras, noções de arbitragem, encordoamentos da raquete, quais são as funções de pegadores de bola, rebatedores e muito mais.

As inscrições estão em andamento no Ginásio Ayrton Senna, localizado na Avenida Faustino dos Santos,98, (sede da secretaria de Esportes), das 8h às 17h e seguem até o preenchimento das vagas. É necessário apresentar os seguintes documentos no momento da inscrição: RG, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e atestado médico. Os inscritos receberão vale transporte, lanche, material e uniforme.

O programa é realizado em parceria com o projeto “Bola Dentro”, que tem o objetivo de formar cidadãos que futuramente possam ter oportunidades de trabalho nesse esporte.