O Carnaval de Rua de Rua de Osasco começa nesse domingo (5) com o tradicional Bloco da Coruja, da Vila Izabel (zona sul).

Hoje (3) haverá ensaio geral do bloco a partir das 20h. A concentração será no Big Bar (Rua General Newton Estilac, 745) e o encerramento será no Campo do Vila Izabel (Avenida Eucalipto, 281).

Já o desfile oficial será no domingo (5) a partir das 12h, como saída também do Big Bar e encerramento no Campo do Vila Izabel.

