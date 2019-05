Cartórios Eleitorais farão plantão neste sábado (11)

Os Cartórios Eleitorais de Osasco estarão de plantão neste sábado (11), das 8h às 13h, para cadastrar a biometria dos eleitores. Para fazer a biometria, é preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral, caso tenha.

Além do cadastro das digitais de todos os dedos do eleitor, o cadastramento envolve coleta de fotografia e assinatura digital, bem como atualização dos seus dados.

Também é possível agendar o atendimento no site www.tre-sp.jus.br. No dia e hora marcados, comparecer ao Cartório Eleitoral ou posto de atendimento. Quem comparecer agora evitará as filas que poderão se formar quando o cadastramento biométrico for obrigatório.

Publicidade

Serviço

Plantão nos Cartórios Eleitorais

Dia: 11 de maio, sábado

Horário: das 8h às 13h