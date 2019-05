Sebo em Carapicuíba tira cópias gratuitas de currículos de desempregados neste sábado (11)

“Todos nós passamos por momentos difíceis. Na minha vez, ninguém me ajudou e isso me deixou muito abatido”, conta o empresário carapicuibano José Willian de Moura Barbosa. Agora, para ajudar outras pessoas a enfrentarem os momentos de dificuldade do desemprego, ele faz questão de fazer o que pode.

Por isso, a loja dele, o Sebo Renovo, no Jardim Cibele, em Carapicuíba, vai imprimir gratuitamente, neste sábado, cópias de currículos e documentos de pessoas que estejam à procura de emprego. “Gostaria de poder fazer mais que só esse pouco que posso”, diz José Willian.

No Facebook, José Willian anuncia a ação deste sábado, na qual serão feitas até dez cópias de currículo por pessoa, e avisa “todos os desempregados são bem-vindos”. E pede: “Compartilhe esta publicação para que outras pessoas possam ser ajudadas com esse pouco que podemos”.

Olá amigos de nossa página, neste sábado 11/05/19 estaremos imprimindo e tirando Xerox de currículos e documentos…

Postagem no Facebook inspirou ação

É a terceira vez que o empresário realiza esta ação desde que inaugurou o Sebo Renovo, em fevereiro. Nas anteriores, foram tiradas cerca de 500 cópias de currículos.

Ele diz que se inspirou em uma postagem sobre iniciativa semelhante que viu no Facebook para adotar a prática, elogiada por clientes e nas redes sociais.

*Utilidade Pública * Gente essa livraria de esquina vende ótimos livros , a partir de 1,99 quando vi eu não acreditei…

Cópias gratuitas de currículos e documentos no Sebo Renovo

Quando: Sábado, 11 de maio, das 9h as 17h

Onde: Rua Rebouças 246, Jardim Cibele, Carapicuíba