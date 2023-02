Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de controlador de acesso, soldador e outras nesta semana

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne 13 vagas de emprego em diferentes funções nesta semana. As entrevistas serão realizadas até sexta-feira (10).

publicidade

As vagas disponíveis são para: auxiliar de manutenção (salário de R$ 1.320 mais cesta básica e vale-transporte), empregado doméstico nos serviços gerais (R$ 2.326,91 mais vale-transporte), engenheiro civil (salário a combinar), serralheiro e soldador (R$ 2.069 mais benefícios), vendedor porta a porta (a combinar), controlador de acesso (R$ 1.607,97 mais benefícios), auxiliar de manutenção de edifícios (R$ 1.454,91 mais benefícios), meio oficial (R$ 1.966) e porteiro (R$ 1.703,96).

A maioria das vagas pede ensino fundamental completo, dependendo da função, há também vagas para quem tem ensino médio completo e ensino superior, caso da vaga para engenheiro civil.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri

o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro. No sistema, a vaga pode ser procurada pelo ID ou pelo nome da função, conforme tabela abaixo.

O interessado também pode se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QRCode fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador.