Polícia detém dois vendendo cigarros eletrônicos de maconha dentro de shopping em Barueri

Dois homens, de 34 e 43 anos, doram presos em flagrante por tráfico de drogas, na tarde de ontem (6), na Aldeia de Barueri. A prisão foi efetuada pelos policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Carapicuíba.

A Polícia foi informada de que a dupla estaria negociando cigarros eletrônicos com tetrahidrocanabinol (THC) dentro de um shopping, em Alphaville. Em diligências no local, os policiais viram a dupla aguardando a chegada de um suposto comprador.

Os dois suspeitos foram abordados no momento em que tentavam sair do shopping e com eles os policiais civis apreenderam 65 cigarros eletrônicos com o princípio ativo da maconha, dois celulares e a chave de um carro, além da quantia de R$ 1.204,00 em espécie.

Os homens acabaram confessando que estavam vendendo os produtos e levaram os policiais até onde estava estacionado um Fiat/Ducato. Dentro do veículo, foram encontrados 75 frascos de perfume sem nota fiscal.

Os dois foram conduzidos para a delegacia, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça. Além dos cigarros, celulares e dinheiro, os policiais apreenderam uma máquina de cartão e um cartão bancário.

O caso foi registrado na DISE de Carapicuíba. As investigações continuam em andamento para identificar demais envolvidos no esquema de venda de cigarros eletrônicos com THC.