Casa do Trabalhador de Jandira seleciona para vagas na área de limpeza

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira está realizando um recrutamento para 20 vagas voltadas para o setor de limpeza.

publicidade

Os candidatos podem ser homens ou mulheres, entre 21 e 55 anos, ter experiência na área e ter concluído o Ensino Fundamental.

O salário é de R$ 1.481,56, além de vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação.

publicidade

Os interessados podem comparecer na terça-feira (11), às 13h30, na própria sede da secretaria (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes) com os documentos pessoais com foto e currículos atualizados, além da carteira de trabalho digital.