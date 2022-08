Casal de idosos vive momentos de terror nas mãos de bandidos que invadiram casa em Itapevi

Um casal de idosos viveu momentos de pavor ao ter a residência invadida por criminosos, em Itapevi. Caso ocorreu na última sexta-feira (19) e foi exibido em uma reportagem do “Cidade Alerta”, na Record TV, na noite dessa segunda (22).

Dona Celeste e Sérgio estavam em casa quando foram surpreendidos por ao menos quatro bandidos, por volta das 8h36 de sexta. A idosa havia levantado da cama para abrir a porta para o cachorrinho sair quando foi rendida pelos indivíduos, que estavam armados.

As vítimas ficaram amarradas com fios enquanto eram ameaçadas por cerca de uma hora. “Ele [o bandido] falava assim: ‘vai começar a tortura […] Vou dar um tiro na cabeça de cada um”, relembrou Celeste, à reportagem.

Os criminosos reviraram a casa inteira em busca de dinheiro. O casal, que tem alguns imóveis de aluguel, acredita que eles tenham invadido a residência por acreditar que poderia existir dinheiro guardado. No entanto, a realidade não era essa, já que dona Celeste e Sérgio enfrentam problemas financeiros e foram obrigados a interromper as obras de reforma da própria casa.

“Ele achou uns trocados na minha bolsa. Aí ele voltou e disse ‘se eu não arrumar mais dinheiro, vou dar um tiro em vocês agora’”, continuou dona Celeste, que mora em Itapevi há 30 anos e nunca vivenciou algo parecido.

Os criminosos levaram uma lata com cerca de R$ 1 mil em moedas. Sem conseguir mais dinheiro, roubaram tudo o que podiam, como o micro-ondas, batedeira, torradeira, televisão e até as panelas que estavam no fogão. Eles fugiram levando ainda o veículo do casal, que não tinha seguro.

A fuga dos criminosos foi registrada por uma câmera de monitoramento da vizinhança. Nas imagens, é possível ver também o momento em que os indivíduos chegam à residência. “Se eu tivesse sozinho eu ia reagir, mas eu estava com ela… Não tinha jeito”, lamentou Sérgio.

Com medo, o casal decidiu instalar câmeras de segurança na casa. O caso está sendo investigado pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações da Record TV