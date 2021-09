Catedral de Osasco faz feijoada beneficente para celebrar Dia de São João Paulo II

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realizará uma feijoada beneficente para comemorar o dia do papa São João Paulo II, co-padroeiro da diocese, celebrado em 22 de outubro. Toda a renda será destinada à manutenção da igreja.

João Paulo II foi responsável por assinar a bula de criação da diocese e da elevação de Matriz de Santo Antônio à dignidade de Catedral em Osasco. O evento foi preparado para marcar a data e relembrar a influência do papa na trajetória da igreja.

A feijoada é vendida por R$ 50 e serve duas pessoas. Os convites podem ser adquiridos pelo site www.catedraldeosasco.com.br (no ícone Secretaria Virtual) ou presencialmente na Secretaria Paroquial, localizada a rua Santo Antônio, 1090.

Já a retirada será no dia 16 de outubro, das 12h às 14h30, no Espaço catedral. Devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, não haverá consumo no local.

Gesto de amor

A Catedral de Osasco destaca ainda que quem tiver interesse também pode comprar a feijoada e doar para uma pessoa em situação de rua. Basta fazer a encomenda no site e enviar uma mensagem no WhatsApp para o número (11) 96579-4786, informando que deseja fazer a doação. Para mais informações acesse www.catedraldeosasco.com.br.

Feijoada São João Paulo II

Data: 16 de outubro

Horário: Das 12 às 14h30

Local: Retirada no Espaço Catedral (Rua Dom Ercílio Turco, 60 – Vila Osasco)

Convites: R$ 50 (serve duas pessoas) a venda na secretara paroquial (Av. Santo Antônio, 1090- Vila Osasco) ou no www.catedraldeosasco.com.br

