Shopping da região faz feira de adoção de cães e gatos

O Raposo Shopping realiza, no dia 2 de outubro, uma feira de adoção de cães e gatos em parceria com a ONG Proteção Animal de Taboão e Região (Patre). O evento será realizado das 12h às 18h, na entrada principal.

Estão em busca de um novo lar animais resgatados por protetores independentes, que são auxiliados pela ONG Patre, e pets abrigados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra.

Para adotar um animalzinho é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência no mesmo nome e passar por uma entrevista com a Patre. Se aprovado, o adotante precisará de uma caixinha de transporte para levar o gatinho em segurança ou uma guia e coleira para o caso de adoção de cães.

Todos os animais presentes na feira estarão castrados. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da ONG, basta acessar o site www.patre.com.br. O Raposo Shopping está localizado na Rodovia Raposo Tavares, Km 14,5, São Paulo.

Serviço

Feira de adoção de cães e gatos

Onde: Piso Raposo do Raposo Shopping (Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo)

Quando: 2 de outubro, das 12h às 18h

