Centro de Eventos de Barueri exibe filme A Viagem de Pedro, estrelado por Cauã Raymond

Neste sábado (24), o longa-metragem “A Viagem de Pedro”, com o ator Cauã Reymond, será lançado durante o Bate-papo de Cinema Pontos MIS, em Barueri. Evento será realizado às 19h, no Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci).

O filme “A Viagem de Pedro” é dirigido pela cineasta Laís Bodanzky, que apresenta um retrato diferente de uma das figuras históricas mais importantes do Brasil, Dom Pedro I. A trama se passa no Oceano Atlântico em um navio onde se misturam membros da corte, oficiais, serviçais e escravizados. Pedro se vê doente e inseguro. Em busca de um lugar e uma pátria e em busca de si mesmo.

Pontos MIS em Barueri

O Pontos MIS é um programa que realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar curiosidades da produção.

Há dois anos a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri se tornou parceira do Museu da Imagem e do Som (MIS) e desde então exibe diversos longas, curtas, além de oferecer gratuitamente oficinas e workshops para o público.