CIEE abre vagas de estágio em Osasco, Barueri, Cotia e região

O Centro de Integração Escola-Empresa (CIEE) abriu, na última sexta-feira (02), as inscrições para vagas de estágios em Osasco, Cotia, Barueri e outros 205 municípios paulistas, voltadas a estudantes que estejam matriculados e frequentando cursos de ensino superior, médio e técnico.

Entre as vagas de curso superior estão Administração de empresas, recursos humanos e geografia em Cotia; arquitetura e urbanismo em Barueri; e serviço social em Osasco. Além das vagas já abertas existe um banco de reserva de candidatos para suprir a demanda que possa surgir durante a vigência do Edital.

A inciativa é voltada ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágios remunerados em instituições de administração pública do Estado de São Paulo.

Poderão se inscrever até o próximo dia 25, às 23h59 (horário de Brasília), os alunos que estiverem devidamente matriculados no ano letivo de 2018 cursando a partir do 1º semestre dos cursos exigidos. Estudantes do último semestre não poderão realizar a inscrição.

A partir desse cadastro, será realizada uma prova prevista para ocorrer no dia 15 de abril de 2018 com duração de três horas. A nota de corte será baseada na média resultante da soma das pontuações dos candidatos de cada nível. Será automaticamente desclassificado aquele que obtiver a nota inferior a 60% da média estabelecida.

A jornada de estágio e o valor da bolsa-auxílio serão determinados pelos órgãos e entidades do governo. Os candidatos classificados poderão ser convocados a fazer a escolha dos estágios de seu interesse, conforme o ranking de colocação e a correspondência entre a área do curso.

Clique aqui para realizar as inscrições e obter mais informações sobre o programa de estágio e o edital.