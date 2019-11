Cinemas de Osasco, Barueri e Cotia terão filmes nacionais a R$ 4 na terça (12)

Com unidades em Osasco, Barueri e Cotia, a rede Cinemark realiza na próxima terça-feira (12), a 20ª edição do Projeta Brasil. Serão exibidos diversos filmes nacionais com ingressos a R$ 4.

Entre os destaques da programação estão “Bacurau”, “De Pernas Pro Ar 3”, “Morto Não Fala”, “Minha Fama de Mau”, “O Grande Circo Místico”, “Sai de Baixo – O Filme” e “Hebe – A Estrela do Brasil”.

Para os apaixonados por futebol, serão exibidos “A História de Um Sonho – Todas as Casas do Timão” e “Onde a Moeda Cai em Pé – A História do SPFC”.

Em Osasco, o Cinemark fica no Shopping União. Em Barueri, no Tamboré. Em Cotia, no Shopping Granja Vianna.