Com 179 mortes, Osasco é a cidade com mais vítimas fatais de covid-19 na região

O número de mortes com confirmação do novo coronavírus (covid-19) em Osasco chegou a 179 nesta terça-feira (12), de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura. É a cidade com mais vítimas fatais em decorrência do vírus na região.

O município tem 2.153 casos confirmados de covid-19 até o momento. Outros 1.602 casos estão em análise, aguardando o resultado do exame que comprove ou não a doença.

No total, a cidade tem 6.459 casos suspeitos notificados. Outros 1.882 são de pessoas que residem em outros municípios.

Foram descartados por critério laboratorial e clínico epidemiológico 2.357 casos, segundo boletim divulgado pela Prefeitura.

Das pessoas que testaram positivo para o coronavírus na cidade, 1.1023 já estão recuperados.

A cidade tem ainda 16 óbitos em investigação. Outras 152 mortes suspeitas foram descartadas.

Mortes por covid-19 na região

Até esta terça-feira, já morreram 373 pessoas em decorrência do vírus na região. Com 179 mortes confirmadas, Osasco é o município com mais óbitos, seguido por Barueri, que registrou 71 mortes até o momento.

Carapicuíba tem 35 óbitos confirmados por coronavírus; Cotia (34); Itapevi (29); Jandira (16) e Santana de Parnaíba (9). Pirapora do Bom Jesus não tem óbitos por covid-19 até o momento, segundo a Prefeitura.

Casos confirmados de coronavírus

Em relação ao número de casos confirmados de coronavírus, região tem 4.203 pessoas que testaram positivo para a doença. Osasco concentra o maior número (2.153); Barueri (600); Cotia (391); Carapicuíba (328); Itapevi (290); Santana de Parnaíba (274); Jandira (137) e Pirapora do Bom Jesus (30).

As informações são dos boletins oficiais divulgados, nesta terça-feira (12), pela administração municipal de cada cidade.