Com loja no Shopping Tamboré, Taco Bell tem oferta de Black Friday por menos de R$ 10

Para celebrar a Black Friday, a Taco Bell – rede californiana com cardápio inspirado na culinária mexicana – preparou ofertas especiais para os apaixonados por tacos e por promoções. Entre os dias 27 e 30 de novembro (Black Friday a Cyber Monday), por R$ 9,90 os clientes poderão pedir o combo com três Crunchy Tacos (carne moída ou feijão) e um refrigerante 400ml nas lojas físicas da rede. Na região, há uma unidade da rede no Shopping Tamboré, em Barueri.

No app próprio Taco Bell, a Black Week começa vai até dia 30 com a oferta “Compre 1 e Leve 3”. No pedido de 1 Crunchy Taco, o consumidor levará 3 unidades pelo valor de R$ 9,90.

O Crunchy Taco é a estrela do cardápio Taco Bell e traz a combinação de tortilla crocante de milho, queijo prato, alface e carne moída ou feijão para os vegetarianos. É possível escolher o Crunchy Taco com ou sem pimenta, de acordo com a preferência (suave, moderada ou forte).

A rede também contará com promoções especiais nos apps do iFood, Rappi e UberEats, com taco em dobro, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“O Black Friday é uma data muito importante internacionalmente e conquistou os brasileiros. Estamos trazendo essas promoções para os nossos clientes aproveitarem produtos de qualidade e sabor único. Adicionamos as ofertas também no delivery, já que hoje nosso canal de entregas representa quase 50% das vendas aqui no Brasil”, conta Valérie Kalil, Head de Marketing e Inovação da Taco Bell.

Para oferecer segurança aos clientes, as unidades contam com painel de acrílico nos caixas para separação dos atendentes e clientes, álcool 70% em todas as áreas de atendimento e produção, informativos que orientam sobre a importância dos cuidados com a saúde, além de sinalização de fila segura com distância de pelo menos um metro.