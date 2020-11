KFC vai oferecer balde de tirinhas de frango em dobro nesta Black Friday

Nesta sexta-feira (27), a rede KFC, com unidades em Osasco, Barueri e região, realiza a “Back Friday”: a Black Friday de 2020 com a mesma oferta de 2019. O minibalde de tirinhas de frango, um dos campeões de pedidos do cardápio terá a oferta “compre um e leve dois”.

Com valor sugerido de R$ 29,90, na compra de um minibalde com oito tirinhas de frango frito sem osso empanadas (Receita Secreta ou Crocante), os clientes do KFC ganharão o segundo. Cada minibalde serve duas pessoas.

Com limite de quatro unidades por cliente, a promoção é válida enquanto durarem os estoques. A oferta está disponível para retirada no balcão de todas as unidades físicas espalhadas pelo país.

“A Black Friday é uma data muito aguardada em todo o mundo, e no Brasil buscamos trazer uma oferta que foi sucesso no ano de 2019 com os nossos saborosos baldes de frango frito. Estamos preparados para atender os clientes para uma experiência segura, inclusive com retirada dos baldes no balcão”, afirma Jeronimo Junior, diretor-geral de KFC no Brasil.